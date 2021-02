Super Bowl 2021, The Weeknd invade il campo con la sua musica

approfondimento

Super Bowl 2021, Miley Cyrus commossa apre la finale di NFL su TikTok

The Weeknd continua con The Hill e poi con Can't feel my face. A un certo punto sembra inghiottito dallo stadio. Pare chiuso in un cubo dorato ma non è solo in quello spazio clustrofobico: all'improvviso appaiono tanti ballerini con il volto bendato che trasmettono un senso di assembramento che si stempera nell'ironia, in una bella allegria. E c'è anche un messaggio importante in questo ballo: grazie al volto tutto coperto tranne la bocca e gli occhi la popstar invita l'umanità a fare attenzione, a proteggersi. Continuano a segnare il cielo come una invasione di comete i fuochi artificiali. Lo show va avanti con I feel it coming, quindi si levano verso l'alto i violini per accompagnarci nella struggente melodia di Save your tears: alle sue spalle sembra che ci sia una città che scintilla nella notte; sono le postazioni della band e del coro che creano un effetto metropolitano. Il finale con Earned it e Blinding Lights è in campo: The Weeknd è i suoi ballerini si trasferiscono in campo; sono tutti vestiti come lui e insieme camminano e ballano e ci donano una bella sensazione di coralità. E di speranza per un futuro dove ci si possa di nuovo abbracciare.



Venerdì 5 febbraio è uscito The Highlights, il nuovo progetto musicale di The Weeknd, che raccoglie i brani più famosi e noti dell’artista degli ultimi dieci anni.

L’album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, è stato ideato proprio per la sua esibizione durante l’Halftime Show del Pepsi Super Bowl LV. È stato inoltre annunciato l’After Hours Tour, che porterà il cantante live a Milano l’1 novembre 2022, unica data italiana, presso il Mediolanum Forum.