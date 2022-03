Miley Cyrus, svelati titolo, cover e data di uscita del nuovo album

approfondimento

Nuovo taglio di capelli per Miley Cyrus, ecco tutte le trasformazioni

Infine, Miley Cyrus ha concluso: “Quest’album non sarebbe stato possible senza la mia band e la mia crew! Grazie a tutti coloro che sono venuti a vedere i miei concerti e a tutti coloro i quali non ce l'hanno fatta. Quest’album è per voi! Vi amo!”.