Miley Cyrus, in arrivo una versione deluxe dell'ultimo album

Un concerto, quello dello scorso 26 marzo, che è stato così intenso, divertente ed emozionante, da meritare di essere inciso per sempre in un nuovo disco live. È da qui che è partita Miley Cyrus per annunciare l’uscita del suo nuovo disco che sarà una riedizione in veste deluxe di Attention: Miley Live , il progetto con brani registrati interamente dal vivo e pubblicato lo scorso venerdì 1 aprile sulle migliori piattaforme di streaming. Insieme a tutti i suoi più grandi successi eseguiti dal vivo, Miley Cyrus includerà nella nuova edizione del disco anche 6 tracce bonus eseguite sul celebre palco del Lollapalooza Brazil Music Festival all'ippodromo di Interlagos il 26 marzo 2022 a San Paolo, in Brasile. Secondo quanto riferito dalla cantante, dal suo entourage e dai produttori di Columbia Records con cui il disco arriverà alla release, Attention: Miley Live (Deluxe) è atteso sul mercato già dal prossimo venerdì 29 aprile . Ecco le sei nuove tracce che conterrà:

Attention: Miley Live racconta il meglio di Miley Cyrus

Pubblicato ufficialmente lo scorso venerdì 1 aprile, Attention: Miley Live, che tra poco arriverà con la sua speciale edizione deluxe, è il nuovo disco di Miley Cyrus in cui la pop star statunitense ripercorre il meglio della sua carriera con tutti i suoi più celebri brani registrati rigorosamente dal vivo. In Attention: Miley Live non manca proprio nulla, dal successo di Party in the U.S.A., fino alla malinconica The Climb, passando per We Can 't Stop nel mashup con Where Is My Mind? dei Pixies, Midnight Sky e un'emozionante cover di Heart of Glass dei Blondie. Mentre la versione standard dell'album è stata registrata durante il set da headliner al Bud Light Super Bowl Music Fest di febbraio, le nuove bonus track arrivano direttamente dalla sua performance al Lollapalooza Brazil, dove Anitta si è unita a Miley sul palco per un duetto a sorpresa e dove la cantante statunitense ha dedicato Angels Like You al compianto batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins.