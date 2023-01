Paris Hilton canta Stars Are Blind con Miley Cyrus e Sia. VIDEO

Paris Hilton e Sia sono state ospiti dello show Miley’s New Year’s Eve Party con cui la voce di Wrecking Ball ha accompagnato il pubblico statunitense verso il nuovo anno. Miley Cyrus , Paris Hilton e Sia hanno regalato ai telespettatori un’esibizione che ha immediatamente conquistato i social collezionando anche centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, la canzone scelta? Ovviamente Stars Are Blind.

Nel corso degli anni Paris Hilton (FOTO) ha coltivato la sua carriera da cantante lanciando singoli in grado ottenere ottimi riscontri, tra i quali Come Alive e High Off My Love con Birdman.