Paris Hilton, il video virale in cui balla la sua canzone agli US Open

Il filmato ha ottenuto più di 1.300.000 visualizzazioni sul profilo Instagram di Paris Hilton

È il 5 giugno 2006 quando Paris Hilton pubblica il brano Stars Are Blind che segna il suo debutto sul mercato discografico. La canzone si rivela subito un successo straordinario raggiungendo anche la Top20 della prestigiosa US Billboard Hot 100. Nelle scorse ore Paris Whitney Hilton, questo il nome all’anagrafe, ha assistito agli US Open divenendo protagonista di un momento divenuto immediatamente virale.

Paris Hilton, il video su Instagram approfondimento Cooking with Paris, il trailer della serie TV con Paris Hilton cuoca Da celebrity del piccolo schermo ad attrice passando per il mondo dell’imprenditoria e per quello della musica, Paris Hilton, classe 1981, si è affermata a livello internazionale come una delle star più famose del mondo dorato di Hollywood.

approfondimento Page Six: "Paris Hilton è incinta". Ma lei stessa smentisce Nel corso degli anni Paris Hilton (FOTO) ha più volte seguito la sua passione per la musica pubblicando singoli divenuti celebri nel modo del pop, tra questi Stars Are Blind, primo estratto dall’album Paris e certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.

approfondimento Free Britney, star pronte a lanciare un fondo per liberare la cantante Paris Hilton ha ora ottenuto grande attenzione mediatica per un filmato condiviso sul profilo Instagram che conta più di quindici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, shooting fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari. Il video mostra la popstar ballare sulle note della sua canzone durante una partita degli US Open; al momento il filmato conta oltre 1.300.000 visualizzazioni.

