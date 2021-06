Paris Hilton ricorda di aver inventato i selfie con Britney Spears

In occasione del National Selfie Day, la voce di Stars Are Blind ha rilanciato un suo famoso post

Poco fa Paris Hilton , classe 1981 , ha rilanciato un suo vecchio e divertente tweet in occasione del National Selfie Day. La voce di Stars Are Blind ( FOTO ) ha ricordato di aver cominciato a scattare selfie ancor prima che divenissero una tendenza, al suo fianco Britney Spears.

approfondimento

Paris Hilton compie 40 anni: la storia dell'ereditiera. FOTO

Nel corso degli anni Paris Hilton ha più volte parlato dello stretto legame con la voce di Gimme More attraverso foto e video, tra i quali anche il filmato pubblicato alcune settimane fa in cui le due amiche appaiono insieme in numerose occasioni.