Salma Hayek, il video virale sulle note di Britney Spears

Nei giorni scorsi Ryan Reynolds ha pubblicato un nuovo trailer del film mostrando in anteprima alcune immagini in esclusiva della pellicola diretta da Patrick Hughes , colonna sonora del filmato l’iconico brano ...Baby One More Time che ha segnato l’inizio di una nuova era musicale.

In attesa dell’uscita del film, Salma Hayek ( FOTO ) ha deciso di lanciare una sfida virtuale al pubblico esibendosi con il brano che ha scalato le classifiche di vendita in ogni angolo del pianeta.

...Baby One More Time, l’inizio della carriera della Principessa del Pop

approfondimento

Britney Spears: "Queste sono le donne che hanno ispirato la mia vita"

Nel maggio 2020 Rolling Stone ha stilato la classifica dei cento migliori brani che hanno segnato il debutto di artisti divenuti poi delle icone mondiali.

Il magazine ha inserito canzoni di artisti come Led Zeppelin, The Ramones, Elvis Presley, The Beatles e Taylor Swift, ma la medaglia d’oro è andata proprio a Britney Spears che con il singolo ...Baby One More Time ha dato vita a un vero e proprio cultural reset.