Britney Spears: "Queste sono le donne che hanno ispirato la mia vita"

Il messaggio di Britney Spears ha velocemente ottenuto grande attenzione mediatica arrivando anche alla protagonista della serie Sex and the City che l'ha ringraziata pubblicamente: “Grazie cara Britney Spears. Penso che tu lo sappia come mi senta per te. Da molto tempo. Ti auguro tutto il meglio e sono commossa per essere stata inclusa come compagna”.

Britney Spears (FOTO) ha poi citato Jamie Lynn Spears, Miley Cyrus, Noah Cyrus e Tawny Janae.

La popstar, classe 1981, ha dichiarato: “Queste sono le donne che hanno ispirato veramente la mia vita!!!!".

In seguito, Britney Spears ha aggiunto: "Essere lontana dalla famiglia e dal mio fidanzato durante la quarantena è stata davvero dura per me ma la cosa bella dei social media è la possibilità di connettersi in diversi modi per aiutarci a non sentirci soli in questo pazzo mondo. Queste ragazze in gamba aggiungono luce alle mie giornate”.