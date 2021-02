Chris Noth, l’attore che interpreta il celebre fidanzato storico di Carrie Bradshaw (tra tira e molla estenuanti), non prenderà parte al progetto. Anche David Eigenberg, l’interprete del compagno di Miranda, Steve Brady, potrebbe non esserci

Il personaggio di Mr. Big non sarà presente in And Just Like That…, il reboot della mitica serie Sex And The City. Oltre alla già annunciata assenza di Kim Cattrall alias Samantha Jones, mancherà all’appello infatti Chris Noth, l’attore che ha interpretato lo storico fidanzato di Carrie Bradshaw nelle 6 stagioni della serie TV e nei due film correlati. Quindi si presume che il personaggio di John James Preston (questo il nome di colui che si cela dietro allo pseudonimo di Mr. Big) non comparirà.

Il veto era stato anticipato da PageSix anche se qualche avvisaglia circa la scomparsa di questo ruolo nel mondo di Carrie & Co. l'avevamo già avuta nel 2018, quando è stato svelato che nel terzo film in programma di Sex and the City Mr. Big sarebbe morto per un attacco di cuore nella doccia...

In numerose interviste Chris Noth aveva dichiarato che non vedeva l’ora di liberarsi dalle maglie di un personaggio così tanto catalizzatore di odio, anche e soprattutto per il prendi-e-lascia-e-riprendi estenuante che lo vede protagonista di un vero e proprio balletto di tira e molla assieme a Sarah Jessica Parker.