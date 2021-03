Britney Spears, la possibile intervista

Una fonte vicina alla cantante, classe 1981, ha rivelato al magazine che Oprah Winfrey sarebbe la prima scelta di Britney Spears, qualora quest’ultima optasse per un’intervista: “Britney ha considerato di parlare del suo passato, soprattutto perché crede che nessun altro debba farlo al suo poso. Lei ha sempre odiato fare interviste ma qualora dovesse optare per questa decisione, Oprah sarebbe sicuramente la sua prima scelta. Arrivati a questo punto, non ci sono piani per lei di rilasciare un’intervista ma qualora dovesse di farlo, dovrà prima fare altri passi prima di parlare”.