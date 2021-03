Britney Spears mostra su Instagram i due figli adolescenti

Consideriamo quasi sempre Britney Spears solamente come una figlia - dato che sempre attiva è la sua battaglia legale contro il padre per riottenere la gestione del proprio patrimonio - eppure la pop star è anche una madre. E i suoi figli sono ormai grandicelli: Jayden e Sean Preston , rispettivamente quattordici e quindici anni, sono due "ragazzoni" in piena adolescenza, ormai più alti di mamma Britney.

"It's so crazy how time flies .... My boys are so big now”, scrive nella didascalia Britney Spears, 39 anni, stupita da come il tempo voli, letteralmente.

La foto è stata postata due volte, la prima con le nuvole sullo sfondo colorate di arancione e la seconda senza colorazioni effettate. Mostra la cantante tra i suoi figli mentre sorride, con mascherina abbassata (tanto è tra congiunti, infatti non viene osservato nemmeno il distanziamento sociale). I due ragazzi, invece, indossano entrambi il Dpi e sfoggiano uno stile molto giovanile, a giusta ragione data l'età anagrafica. Look un po’ da rapper (buon sangue non mente: il loro padre è proprio un rapper, ossia Kevin Federline) con pantaloni larghi, maglietta/canotta basic e felpa o camicia portata sopra, slacciata in maniera molto casual.