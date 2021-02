Justin Timberlake si scusa con Britney Spears e Janet Jackson

Dopo l’uscita del documentario “Framing Britney Spears”, il cantante è stato criticato per il suo comportamento ai tempi della rottura con l’allora fidanzata. Ha deciso di pubblicare sui propri social network un comunicato in cui chiede scusa a lei e all'altra collega per il cosiddetto “Nipplegate”, lo scandalo dopo l’esibizione al Super Bowl nel 2004

“Ho visto i messaggi e i commenti, ho visto la vostra preoccupazione e voglio rispondere. Sono terribilmente dispiaciuto per il periodo della mia vita in cui le mie azioni hanno alimentato il problema, in cui ho parlato a sproposito o non ho parlato quando avrei dovuto farlo. So di non aver fatto abbastanza in quei momenti, so di aver beneficiato di un sistema che giustifica la misoginia e il razzismo”, ha ammesso sui suoi profili social.

Lo stesso Timberlake parla di momenti in cui avrebbe “parlato a sproposito”, alimentando il problema e la difficile situazione in cui si ritrova da anni la sua ex partner (conosciuta agli inizi delle carriere di entrambi durante il Mickey Mouse Club).

Le scuse anche a Janet Jackson



approfondimento

Tutte le star che supportano Britney Spears e il #FreeBritney

Non solo all’ex fidanzata Britney Spears per quanto ha detto (e anche per ciò che purtroppo non ha detto quando si è presentata l’occasione di esporsi): Timberlake chiede perdono anche a Janet Jackson.

Il motivo delle sue scuse? C’entra con il cosiddetto “Nipplegate”, lo scandalo che ha letteralmente travolto Janet dopo l’esibizione al Super Bowl nel 2004 in cui c’è stata parecchia carne al fuoco, letteralmente…

L’incidente entrato nella storia dello showbiz è quello per cui, per mezzo secondo, è stato mostrato un seno di lei, decorato con un “nipple shield”, un gioiello da capezzolo.

A seguito di quell’incidente, indelebile nella memoria dell’entertainment, Janet Jackson ha passato un bruttissimo periodo, finendo nella black list delle radio e vedendo la propria carriera messa a dir poco a repentaglio.

E a Justin Timberlake cosa è successo? Niente di niente. Era stato lui a togliere una parte del costume di scena della collega, liberando il seno di fronte al mondo intero.



“Voglio scusarmi direttamente con Britney Spears e Janet Jackson perché gli voglio bene e le rispetto. So di aver fallito", ha aggiunto Timberlake. “La nostra industria è malata. Fa in mondo che gli uomini, soprattutto quelli bianchi, abbiano successo. È progettata così. E in quanto uomo in una posizione privilegiata, devo dirlo a voce alta. Per colpa della mia ignoranza, non avevo capito che stesse succedendo alla mia vita, ma non voglio più approfittare del dolore degli altri. […] Non sono stato perfetto a gestire questa situazione durante la mia carriera. So che le mie scuse sono solo un primo passo e non cancellano il passato. Ma voglio prendermi le mie responsabilità e far parte di un mondo che aiuta e sostiene gli altri”.