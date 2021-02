Britney Spears: "Voglio diventare una persona normale"

L'artista, classe 1981, ha ricordato una sua esibizione sull'iconica Toxic scrivendo su Instagram: "Amerò per sempre salire sul palco, ma mi sto prendendo il tempo per imparare ed essere una persona normale" Condividi:

Il documentario Framing Britney Spears ha riportato grande attenzione mediatica sulla vita della Principessa del Pop. Da Sarah Jessica Parker a Miley Cyrus passando per Sam Smith, in questi giorni tantissime celebrity di Hollywood si sono schierate a supporto del movimento nato a sostegno della cantante e di una maggior libertà in relazione alla conservatorship del padre Jamie sulla sua vita. Nelle scorse ore il video di TMZ con le dichiarazioni rilasciate dal fidanzato Sam Asghari (FOTO) ha fatto il giro del mondo, ora la lente d’ingrandimento dei media, come cantato anni fa da Britney Spears nel brano Piece of Me, è tornata a concentrarsi su di lei.

Britney Spears: il messaggio su Instagram approfondimento Tutte le star che supportano Britney Spears e il #FreeBritney Nelle scorse ore la cantante, fautrice di un cultural reset con l’iconica ...Baby One More Time, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che conta oltre ventisette milioni di follower. La popstar, classe 1981, ha pubblicato una sua esibizione sulle note di Toxic realizzata per il Piece of Me Tour, la serie di concerti che nel 2018 l’ha portata in giro per il mondo: da Atlantic City ad Anversa, da Oslo a Londra.