Britney Spears: le cinque canzoni più iconiche

Passano due anni, la carriera della Principessa del Pop prosegue a gonfie vele, come dimenticare (You Drive Me) Crazy, Oops!… I Did It Again o Lucky? Il 13 novembre 2000 la popstar pubblica Stronger che in breve tempo diventa un vero e proprio inno all’indipendenza e alla voglia di proseguire per la propria strada: “Stronger than yesterday / It's nothing but my way / My loneliness ain't killing me no more / I’m stronger”.

Overprotected (2002)

Andiamo avanti fino ad arrivare a Britney, terzo album in studio della cantante. Il secondo singolo estratto è Overprotected in cui la stella del pop canta la voglia di commettere i errori vivendo le sue esperienze: “I don't need nobody tellin' me just what I wanna / What I'm gonna / Do about my destiny ( I say no, nobody's telling me just what I wanna do / I’m so fed up with people telling me to be / Someone else but me / What am I to do with my life? / You will find it out, don't worry / How am I supposed to know what's right? / You just gotta do it your way / I can't help the way I feel / But my life has been so overprotected”.