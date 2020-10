Lindsay Lohan, cambio di stile per l’attrice: le foto su Instagram

Recentemente l’attrice è stata protagonista dell’iconica reunion del cast di Mean Girls , più precisamente il 3 ottobre , la giornata dedicata dai fan per celebrare la pellicola poiché la data in cui Aaron Samuels chiese a Cady Heron che giorno fosse. Ora, Lindsay Lohan , classe 1986, è tornata a conquistare i social con alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram che conta oltre otto milioni e mezzo di follower .

Le immagini mostrano il nuovo stile della cantante cha deciso di dare un taglio con il passato optando per un look dai capelli corti e con tonalità chiare.

La voce di Rumors è una delle star più seguite a livello mondiale, ogni sua uscita pubblica o cambio di stile conquista i riflettori e l’attenzione mediatica, stessa cosa per i suoi cambiamenti di stile. Infatti, poche ore fa Lindsay Lohan ha pubblicato alcune foto del servizio fotografico realizzato per un noto brand di moda.

Lindsay Lohan: il successo

Da Mean Girls a centinaia di migliaia di copie vendute nel settore discografico, Lindsay Lohan è una delle stelle più scintillanti del mondo dorato di Hollywood. Nel corso degli anni la popstar e attrice ha spaziato in diversi campi ottenendo ovunque grandi consensi, tra le sue pellicole più amate dal pubblico troviamo Genitori in trappola, Herbie - Il super Maggiolino e La mia amica speciale.

Parallelamente, Lindsay Lohan ha dominato le classifiche di vendita lanciando i due album Speak e A Little More Personal (Raw), certificati rispettivamente con un disco di platino e un disco d’oro per aver venduto più di un milione e oltre mezzo milione di copie; tra i singoli più famosi Over, Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father), Bossy e Back to Me.