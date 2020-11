Paris Hilton mostra la sua nuova casa dopo due anni di lavori

Un viaggio virtuale nella nuova casa della cantante, imprenditrice e modella. La voce di Stars Are Blind , classe 1981 , ha deciso di accompagnare il pubblico in un tour con un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Paris Hilton: il successo come popstar

Nel corso degli anni Paris Hilton si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando anche le classifiche di vendita. Infatti, la cantante ha dominato le chart con il singolo di debutto Stars Are Blind conquistando anche un disco d’oro per aver venduto più di mezzo milione di copie negli Stati Uniti d'America.

Ottimi riscontri anche per Nothing In This World, Good Time con Lil Wayne e Come Alive.