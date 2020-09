Paris Hilton, online il documentario sulla sua vita

L’atteso documentario This Is Paris ha finalmente fatto il suo debutto. Il film sulla vita della star americana è arrivato su YouTube ottenendo centinaia di migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo.

This Is Paris: oltre un milione e mezzo di visualizzazioni

approfondimento

Paris Hilton, pubblicata un'anteprima del documentario sulla sua vita

Paris Hilton, classe 1981, è una delle star più celebri a livello internazionale: dall’affermazione al fianco di Nicole Richie alla conquista delle classifiche musicali con il disco Stars Are Blind passando per I successi nel campo dell’imprenditoria. In quasi vent’anni di carriera, Paris Hilton ha saputo reinventarsi rimanendo sempre sulla cresta dell’onda, ora la modella e cantante ha deciso di raccontarsi a tutto tondo.

This Is Paris è la nuova produzione firmata YouTube Originals che ha attirato l’attenzione del pubblico in ogni angolo del mondo. La pellicola ha debuttato sulla piattaforma consentendo agli spettatori di scegliere tra due possibilità: guardarla gratuitamente con la pubblicità o registrandosi a YouTube Premium per la versione integrale.

Questa la presentazione del documentario nella didascalia del video: “Pensavamo di conoscere Paris Hilton. Ci sbagliavamo. Questa è la vera storia inedita di ciò che ha plasmato la donna e il personaggio iconico che ne è derivato”.

Al momento il film vanta già oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, più di 77.000 like e numerosi commenti entusiasti.