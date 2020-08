Paris Hilton, annunciato il documentario su Youtube Originals

La cantante e modella, classe 1981, è pronta per portare il pubblico all’interno della sua vita con il documentario This Is Paris

This is Paris è il titolo del documentario che farà il suo atteso debutto il 14 settembre , grande entusiasmo da parte dei fan.

Poche ore fa la voce di Nothing in This World ha annunciato l'uscita di un documentario incentrato sulla sua vita, la notizia è arrivata direttamente tramite i suoi account social che vantano numerosi follower, basti infatti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre dodici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra viaggi, impegni di lavoro e momenti di relax con gli affetti più cari.

Paris Hilton: la carriera discografica

Paris Hilton non ha solamente conquistato le copertine dei tabloid e i red carpet degli eventi più famosi al mondo, infatti l’imprenditrice e modella ha debuttato con successo anche nel settore discografico, ad esempio il suo primo singolo Stars Are Blind ha conquistato un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.

Negli anni successivi Paris Hilton ha continuato la carriera lanciando brani in grado di ottenere un ottimo responso, tra i più amati troviamo Good Time con Lil Wayne, Come Alive e I Need You.