Paris Hilton, pubblicata un'anteprima del documentario sulla sua vita

Paris Hilton, classe 1981, si prepara all'arrivo del documentario, in uscita il 14 settembre su YouTube Originals

Paris Hilton è pronta per portare gli spettatori all’interno della sua vita. La cantante, imprenditrice e modella sarà la protagonista di un atteso documentario in cui si racconterà al pubblico senza filtri.

This is Paris è il titolo del documentario che il 14 settembre farà il suo debutto su YouTube Originals; alcune settimane fa la voce di Nothing In This World ha mostrato il poster ufficiale del titolo tramite il suo profilo Instagram che conta più di dodici milioni di follower.

Il filmato ha subito conquistato i social tanto da contare al momento più di 140.000 visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.

Paris Hilton: il successo

Paris Hilton, classe 1981, è una delle celebrity più popolari e amate a livello internazionale. La sua esplosione mediatica arriva all’inizio del terzo millennio quando in breve tempo diviene uno dei volti più famosi al mondo.

Piccolo schermo, moda e imprenditoria sono solo alcuni dei settori in cui Paris Hilton riscuote grande successo. Il 2006 segna anche il suo debutto come cantante, il primo singolo Stars Are Blind riscuote ottimi consensi da parte del pubblico tanto da conquistare un disco d’oro negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre mezzo milione di copie sul suolo a stelle e strisce.

Negli anni successivi l’artista inanella altri successi musicali dando vita a veri e propri tormentoni, tra questi Good Time con Lil Wayne, Come Alive e I Need You.