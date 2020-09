Paris Hilton difende Britney Spears: "Non può controllare la sua vita"

Paris Hilton esprime il suo sostegno a Britney Spears, impegnata nella battaglia legale in cui chiede al tribunale della California di rimuovere suo padre, Jamie Spears, come suo unico tutore legale. “Quest’estate l’ho vista e abbiamo cenato insieme a Malibù”, ha svelato la celebre ereditiera in un'intervista alla radio SiriusXM. “Un adulto dovrebbe essere libero di vivere la sua vita senza essere controllato”, ha sottolineato Paris Hilton. “Lei ha lavorato così duramente per tutta la vita e adesso non ha il controllo su nulla, non è giusto”. Britney Spears era finita sotto la custodia del genitore dopo che, nel 2008, era stata ricoverata in un reparto psichiatrico e dal 2019 lui è il suo unico tutor. Lo scorso agosto il tribunale ha stabilito il prolungamento della tutela da parte del padre fino a febbraio 2021.