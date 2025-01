Lady Gaga, è apparso un misterioso countdown sul suo sito

Cinema

Joker: Folie À Deux, Lady Gaga in rosso per la première a Londra. FOTO

La co-protagonista del secondo capitolo dell'epopea del Joker di Todd Phillips, dopo il travolgente debutto in nero a Venezia, sorprende col rosso, l'altro colore del costume da giullare ideato dai creatori per il personaggio sulla carta. Il method dressing è più divertente quando si ha a che fare con un personaggio dei fumetti. Tra gli ospiti della première è partita la 'Joker & Harley Quinn-Mania' A cura di Vittoria Romagnuolo

Dimenticate per qualche ora la Harley Quinn col trucco sciolto e i capelli fuori posto. La sua interprete sul grande schermo, Lady Gaga, nelle occasioni che contano sa fare le cose per bene. La trentottenne star della musica e del cinema era favolosa per la première di Londra di Joker: Folie À Deux, che in Italia arriverà al cinema dal prossimo 2 ottobre. A Leicester Square, sul tappeto rosso, i riflettori erano tutti per lei

Lady Gaga è stata la protagonista assoluta di una serata speciale organizzata a Londra, all'iconico Cineworld nel cuore della City, per il secondo capitolo dell'epopea di Gotham firmata da Todd Phillips, già svelato per il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia. Se in Italia Gaga è arrivata in nero, a Londra ha sfoderato il rosso. I due colori fanno riferimento al costume da giullare rosso e nero di una delle più famose versioni di Harley Quinn nei fumetti