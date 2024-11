Mercoledì 2, Lady Gaga entra nel cast della serie con Jenna Ortega

La natura esatta del ruolo di Gaga è tenuta nascosta, ma alcune fonti affermano che farà un cameo. Secondo Variety, le trattative per un ruolo più corposo non sarebbero andate a buon fine

A dare la notizia, in esclusiva, è stato Entertainment Weekly: Lady Gaga sarà nel cast di Mercoledì 2. I dettagli completi in merito al suo ruolo sono ancora sconosciuti: si sa solo che, attualmente, la cantante è sul set in Irlanda.

Variety ha confermato l'indiscrezione, scrivendo: "La natura esatta del ruolo di Gaga è tenuta nascosta, ma alcune fonti affermano che farà un cameo. Le fonti affermano che il team di produzione aveva provato a far entrare Gaga nella serie per un ruolo più importante nella seconda stagione, ma alla fine non ha funzionato".

La carriera da attrice di Lady Gaga

Quello in Mercoledì 2 è solo l'ultimo ruolo da attrice per Lady Gaga. Che, alla sua rivoluzionaria carriera musicale, ha ben presto unito una seconda carriera (altrettanto di successo) nella recitazione.

Di recente la popstar ha preso parte a Joker: Folie à Deux al fianco di Joaquin Phoenix. In precedenza, è stata nominata all'Oscar come Miglior attrice per aver recitato al fianco di Bradley Cooper in A Star Is Born. È stata anche nominata tre volte alla celebre statuetta per la Miglior canzone originale, ottenendo la vittoria per Shallow. Inoltre, ha recitato in House of Gucci e in diverse stagioni di American Horror Story.

Jenna Ortega, protagonista di Mercoledì, ha precedentemente confessato a Variety: "Sono sicura che Netflix amerebbe aver Lady Gaga nella nuova stagione di Mercoledì, dopo che una scena di ballo presente nell'episodio 4 è esplosa su TikTok dopo essere stata remixata con la sua hit Bloody Mary".