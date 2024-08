Jenna Ortega: "Fuori da Twitter per le foto pedopornografiche in AI"

L'attrice ha raccontato di come le venissero mandate immagini sessualmente esplicite generate dall'IA che la ritraevano ancora minorenne. Uno sciock che l'ha portata alla decisione di cancellare il suo account

Jenna Ortega ha dichiarato di aver cancellato il suo account Twitter dopo aver ricevuto messaggi privati contenenti immagini pornografiche di lei da minorenne generate con l’intelligenza artificiale. L’attrice ne ha parlato al New York Times nel corso di un’intervista rilasciata per la promozione di Beetlejuice Beetlejuice, film di Tim Burton che aprirà l’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e della seconda stagione della serie Netflix Mercoledì (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Il rapporto con l'Intelligenza artificiale Nel corso dell’intervista, Ortega ha parlato dell’adattamento cinematografico del romanzo di Kazuo Ishiguro Klara e il Sole, nel quale, diretta da Taika Waititi, interpreta il robot che dà il titolo all’opera, raccontando la sua esperienza “terrorizzante” con l’intelligenza artificiale. “Odio l’IA – ha detto – Voglio dire, il punto è questo: l’IA potrebbe essere usata per cose incredibili. Credo di aver visto qualcosa l’altro giorno in cui si diceva che l’intelligenza artificiale è capace di identificare un cancro al seno quattro anni prima che questo avanzi. È bellissimo, usiamola per questo. Ma mi è piaciuto avere 14 anni e fare un account Twitter per poi ricevere contenuti pornografici modificati di me da bambina? No. È terribile, è corrotto, è sbagliato”.

Le molestie sui social Ortega ha poi raccontato che il primo messaggio privato che ha aperto da sola a 12 anni conteneva “una foto non richiesta di genitali maschili, ed era solo l’inizio di ciò che sarebbe accaduto”. L’attrice di Scream ha proseguito: “Avevo quell’account Twitter e mi dicevano tutti che dovevo averlo, che dovevo costruire la mia immagine. Ho finito per cancellarlo circa due o tre anni fa per via di tutte queste immagini e foto assurde che mi arrivavano dopo l’uscita della serie (Mercoledì, ndr). Ero già in uno stato di confusione e l’ho semplicemente cancellato”.