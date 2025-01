I Lynyrd Skynyrd in Italia: live al Ferrara Summer Festival

Una notizia che farà la gioia dei fan italiani del Southern rock è quella che annuncia che i Lynyrd Skynyrd verranno in tour in Italia, per un’unica data davvero imperdibile: il concerto al Ferrara Summer Festival.



La mitica band statunitense formatasi nel 1964 a Jacksonville, in Florida, esponente del Southern rock e a cui si deve la celebre canzone Sweet Home Alabama si esibirà nel contesto della kermesse musicale che si terrà nella città situata in Emilia-Romagna, giunta alla sua sesta edizione.

Dopo gli annunci di artisti del calibro di Tananai, Alessandra Amoroso e Slipknot, la kermesse aggiunge un’altra stella al suo firmamento musicale. I leggendari Lynyrd Skynyrd si esibiranno domenica 29 giugno 2025, nella splendida cornice di Piazza Ariostea.

La storica band americana è un simbolo del rock classico, motivo per cui questo concerto rappresenta un evento speciale per tutti gli appassionati del genere: sarà infatti l’unica data italiana del loro tour europeo intitolato "Celebrating 50 Years".

Questo tour segna il grande ritorno della band nel Vecchio Continente, dopo la tournée del 2019. Includerà 15 tappe in totale e partirà il 27 giugno 2025 da Barcellona per concludersi il 19 luglio a Londra. La data ferrarese promette di essere uno degli eventi clou dell’estate musicale italiana.