Nel ricchissimo cartellone di Ferrara Sotto Le Stelle anche la musica elettronica ha un suo spazio importante: sabato 25 giugno 2022 infatti la rassegna emiliana ospita sul suo palco in Piazza Trento Trieste uno dei dj e produttori più acclamati e idolatrati al mondo: Mladen Solomun uno dei pochi deejay in grado di mettere d’accordo tutti quanti con le sue selezioni musicali e il suo indiscusso carisma. Uno status legittimato negli anni grazie alle produzioni e ai suoi remix per Depeche Mode, Leonard Cohen e Nina Kraviz, alle sue serate al Pacha di Ibiza (dove è resident tutte le domeniche dal 2013) e ai suoi set in festival quali Coachella, Tomorrowland e Time Warp. Notevoli altresì il video di “Customer Is King”, la 100ma release della sua etichetta discografica Diynamic, girato all’interno di GTA V, il videogioco più venduto di sempre, e il suo album “Nobody Is Not Loved”, uscito lo scorso anno su BMG e al quale ha collaborato persino Jamie Foxx. Al suo fianco, sabato 25 giugno a Ferrara Sotto Le Stelle, i dj Brina Knauss e Gauthier DM.



La serata con Solomun è la terza della console in quel di Ferrara nel giro di nemmeno un mese con i pesi massimi: si è iniziato mercoledì 1° giugno con Marco Carola e si è

proseguito domenica 12 con Ilario Alicante e Loco Dice. Tra la città emiliana e la musica elettronica il legame si rafforza sempre più, come dimostrano i festival Monsterland e Holi, svoltisi a Ferrara rispettivamente lo scorso 31 ottobre e il 2 giugno. Dopo il set di sabato 25 giugno, Solomun tornerà in Italia per il Kappa FuturFestival a Torino (sabato 2 luglio) e all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze (sabato 23 luglio) per l’ultimo appuntamento con la rassegna Decibel Presents, preparatoria al festival Decibel Open Air, in calendario a Firenze sabato 10 e domenica 11 settembre prossimi.