È morto Gary Rossington, chitarrista e fondatore dei Lynyrd Skynyrd

Chi era Gary Rossington

approfondimento

Le 5 canzoni più famose dei Lynyrd Skynyrd

Nato il 4 dicembre 1951 a Jacksonville, in Florida, è cresciuto solo con la madre dopo che il padre è scomparso prematuramente. Da giovane era più preso dal baseball che dalla musica, ma poi si è innamorato dei Rolling Stones e si è appassionato al rock. Ha incontrato Ronnie Van Zant e il batterista Bob Burns proprio durante una partita di baseball in cui giocavano come rivali. I più lo conoscono per il famoso assolo di chitarra rock di Free Bird e per il classico Sweet Home Alabama che ha co-scritto con Ronnie Van Zant. Rossington si è esibito per tanti anni con la band musicale dei Lynyrd Skynyrd che avevano previsto anche un tour imminente in 22 città con le prime date a luglio 2023. In alcuni spettacoli del 2022, Rossington ha suonato solo per la seconda metà dei concerti, a causa dei suoi problemi di salute. Purtroppo non potrà essere sul palco per questi nuovi concerti, ma i ricordi dei successi con i Lynyrd Skynyrd sono tanti. Dai dischi di platino e oro alle hit nella Top 200 e alla Top 10 dei singoli pop di Billboard a partire da Sweet Home Alabama del 1974.