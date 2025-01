Gatto Panceri, fotostoria dell'autore della canzone Vivo per lei

6/10 ©Kika Press

Infine, Gatto Panceri ha concluso: “Il contatto con la terra, in quella che può sembrare all’apparenza una fattoria, ma in realtà è molto altro, mi aiuta proprio in questo: mantenere le radici, sempre immerso però tra le note”

Oceania 2, annunciati i doppiatori italiani: Giorgia è la voce di Matangi