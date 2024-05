Bocelli canta per i miliardari indiani a Portofino. I dettagli

Il cantante si esibirà per i futuri sposi Anant Ambani e Radhika Merchant e per altri 1200 ospiti nella Piazzetta del comune ligure. Dopo l'evento prematrimoniale in India con Rihanna, per questa occasione la coppia ha speso circa 130 milioni di euro. I due miliardari si sposeranno ufficialmente a Londra il 12 luglio, con una celebrazione che potrebbe essere una delle più care di sempre

La festa

Il cantante Andrea Bocelli, come riporta Il Secolo XIX, si esibirà per i due sposi con un concerto di circa 2 ore dal titolo Dolce Vita. L'evento si terrà nella Piazzetta dalle 21 e potranno assistere solo gli invitati. Ma il borgo non sarà totalmente chiuso e, fuori dall’area delimitata, sarà comunque possibile sentire la strepitosa voce di Bocelli. La nave, che batte bandiera di Malta, con a bordo i futuri sposi e gli invitati raggiungerà Portofino alle 8 di sabato 1 giugno, ma approderà a Santa Margherita Ligure. Le persone scenderanno a terra e saranno pronti per iniziare la festa. Per far sentire a proprio agio i partecipanti, l’organizzazione ha affittato quasi tutti i locali di Portofino pagando, come riporta Il Secolo XIX, per ciascuno cifre tra i 7.500 e i 10.000 euro, a cui i ristoratori aggiungeranno l’incasso della serata in base alle consumazioni. Hanno firmato l’accordo: il Delfino, La Taverna, O Magazin, DaV Splendido Mare, Nazionale, Tripoli, Stella. Diversi ristoranti hanno però rifiutato e resteranno aperti per la normale clientela, tra cui gli storici Puny, I Gemelli, la Gritta e il più recente Cracco. Secondo alcuni siti di gossip, per l’evento, i due miliardari indiani avrebbero speso oltre 130 milioni di euro.