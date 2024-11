Andrea Bocelli travolge le classifiche USA. E' record mondiale

Che porta Bocelli ad essere il primo artista a guadagnare per ben 22 volte la vetta della classifica Classica e 16 quella della Classica Crossover, un traguardo mai ottenuto da nessuno al mondo. Nella ambita Billboard200 (classifica generale degli album più venduti in America) "Duets" debutta direttamente al numero 24 (è la 21esima volta che l'artista italiano entra nella top 40 della classifica generale americana). E ancora, nella Top Album Sales dei dischi fisici, Bocelli è in top ten con la sesta posizione (è in top ten per la 13esima volta).

"una raccolta che abbraccia tutta la sua carriera"

Duets, uscito lo scorso 19 ottobre, riunisce molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce che abbraccia tutta la sua carriera. All'interno, le eccezionali collaborazioni con Luciano Pavarotti e Stevie Wonder, i duetti con Bono, Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Sarah Brightman, Giorgia, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Elisa, Karol G, Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, Lauren Daigle, Matteo Bocelli e Hans Zimmer. “Duets” è disponibile in un formato esclusivo 2CD con card autografata (in esclusiva sul digital store Universal), in formato 2CD standard ed LP “Highlights”, e in una speciale versione “DUETS (DELUXE)” contenente 2CD + BOOK (in lingua inglese) con un racconto fatto da immagini e citazioni dell’artista.