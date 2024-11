Oceania 2, annunciati doppiatori italiani: Giorgia la voce di Matangi

La celebre cantautrice italiana debutta come doppiatrice in un film targato Walt Disney Animation Studios, prestando la sua ugola d’oro a un personaggio molto enigmatico. Nelle scorse ore Disney Italia ha rivelato il cast vocale del sequel che uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2024. Oltre alla cantante romana, ci sono anche voci già note ai fan italiani, da Angela Finocchiaro come Nonna Tala a Fabrizio Vidale come Maui. Emanuela Ionica e Chiara Grispo tornano a prestare l’ugola alla protagonista