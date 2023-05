11/15 ©Webphoto

"Non c'è un singolo personaggio che mi assomiglia che non sia un cattivo" ha scritto un utente che, probabilmente, rischia di identificarsi solo con antagonisti come le sorellastre Anastasia e Genoveffa e la matrigna di Cenerentola

Noah Matthews Matofksy, primo attore con sindrome di down in film Disney