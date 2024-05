10/14 ©Ansa

VINTAGE AGLI OSCAR CON JULIA ROBERTS - Valentino ha stupito più e più volte nella sua carriera, dando inizio a tendenze che prima non esistevano. Impossibile dimenticare l'abito di Julia Roberts indossato per ritirare l'Oscar come migliore attrice protagonista per Erin Brockovich, nel 2001. Quel capo diede inizio alla scelta vintage sul red carpet. L'abito infatti non fu creato su misura, ma faceva parte della collezione Haute Couture '92. Non solo: era già stato indossato da Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo