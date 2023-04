Il giovane, 15 anni e nazionalità britannica, sta entrando nella storia. Interpreterà Slightly, leader dei Lost Boys, nel nuovo adattamento di Peter Pan per Disney+, intitolato "Peter Pan & Wendy"

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Noah Matthews Matofsky, 15 anni e nazionalità britannica, sta entrando nella storia come il primo attore con la sindrome di Down a ottenere un ruolo importante in un film Disney. Interpreterà Slightly, leader dei Lost Boys, nel nuovo adattamento di Peter Pan per Disney+, intitolato Peter Pan & Wendy.



Matofsky ha riconosciuto al co-protagonista, la star britannica Jude Law (che interpreta Capitan Uncino), di avergli regalato la sua giornata migliore sul set, facendo una gradita sorpresa agli attori bambini: si è presentato con un buon gelato per tutti. E non soltanto con un semplice cono gelato… Parlando con The Sun, Noah Matthews Matofsky ha detto: "Uno dei miei giorni preferiti è stato quando Jude ha noleggiato un furgone dei gelati e l'ha portato sul set, poi ci ha servito lui stesso i gelati".

L’attore quindicenne si è buttato a capofitto nel progetto, divertendosi in particolare a girare le scene d'azione, come quella in cui la nave dei pirati viene ribaltata.

“È stata un'esperienza straordinaria”, ha sottolineato Matofsky. “Ho avuto la mia roulotte e mi sono fatto molti amici fantastici. Abbiamo imparato tutti a combattere con la spada, cosa che ho adorato. Avevo molte battute da imparare molto velocemente, ma è stato emozionante e mi sono davvero divertito”.



Come è avvenuto il casting di Matofsky

Noah Matthews Matofsky ha saputo del casting di Disney attraverso l'agenzia di talenti inclusiva Zebedee.

L'attore ha inviato un video per l'audizione e poi ha incontrato il regista David Lowery. Sempre presente, chiaramente data l'età di Noah, anche sua madre, Kathryn. La mamma del giovane attore è stata con lui fin dal principio: dal casting ai ciak sul set, ha sempre affiancato suo figlio.



Noah Matthews Matofsky ha dichiarato ai media che spera di andare al college a studiare recitazione. Ha spiegato che vorrebbe essere un modello per le altre persone con la sindrome di Down che vorrebbero recitare. A suo avviso la condizione che lo connota non dovrebbe trattenere nessuno, e aggiunge che le persone dovrebbero "sognare sempre in grande".

approfondimento Peter Pan & Wendy, il trailer del film Disney

L’adattamento live-action di Peter Pan

Il film Peter Pan & Wendy è un adattamento live-action del classico d’animazione Disney del 1953, Peter Pan.

La storia segue Peter, interpretato da Alexander Molony, mitico bambino che non invecchia mai. Sempre pronto a divertirsi, si rifiuta di diventare grande.

Porta la sua nuova amica Wendy, interpretata da Ever Anderson (che è la figlia dell'attrice Milla Jovovich e del regista Paul WS Anderson) a Neverland (in italiano tradotta come L’Isola che non c’è) per farle vedere dov'è che i bambini si divertono.

È lì che Wendy vivrà l'avventura più eccitante della sua vita, incontrando i Lost Boys, la coraggiosa Tinkerbell (in italiano tradotta come Campanellino, interpretata da Yara Shahidi).

approfondimento Peter Pan & Wendy, il trailer del film Disney con Jude Law

Jude Law si aggiunge alla lista di attori che interpretano Capitan Uncino

La star britannica Jude Law è l'ultimo di una serie di attori ad assumere il ruolo di Capitan Uncino, il celeberrimo pirata cattivo che insegue Peter Pan nella magica Isola che non c’è, a sua volta inseguito dal coccodrillo che gli ha mangiato la mano mozzata per colpa di Peter (e che, dopo quel succulento boccone, ora vuole mangiarselo tutto quanto).

Le precedenti incarnazioni di Hook sono state interpretate da artisti del calibro di Dustin Hoffman e Jason Isaacs. approfondimento Peter Pan, in sviluppo una versione horror

Il trend dato dal successo delle versioni live-action di altri classici animati Disney La decisione di realizzare una versione live-action della storia di Peter Pan è arrivata in seguito al successo delle versioni live-action di altri classici animati Disney, da Il libro della giungla ad Aladdin fino a Il re leone.



Peter Pan & Wendy, che uscirà durante il centenario della Disney, sarà trasmesso in streaming il 28 aprile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

approfondimento Lego, i set per celebrare i 100 anni di Disney