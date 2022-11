Peter Pan, in sviluppo una versione horror

The Hollywood Reporter ha rivelato che Frake-Waterfield avrebbe dato il via alla lavorazione del film Peter Pan: Neverland Nightmare Condividi

The Hollywood Reporter ha rilanciato la notizia dell'avvio della realizzazione di un film horror dedicato a Peter Pan, il celebre personaggio ideato dallo scrittore britannico J. M. Barrie a inizio del '900.

Peter Pan: Neverland Nightmare, i dettagli del film approfondimento Peter Pan e Wendy, nuove foto: Jude Law a bordo della Jolly Roger Winnie-the-Pooh: Blood and Honey è il titolo del film di genere slasher in arrivo nelle sale nel 2023. La pellicola, diretta da Frake-Waterfield, ha conquistato grande attenzione mediatica per la rappresentazione del celebre personaggio protagonista di avventure per bambini ma divenuto in questo lavoro un assassino.

approfondimento Cinema, tutti i video Il magazine ha annunciato in esclusiva l’inizio dei lavori per la realizzazione di un nuovo film horror con protagonista un altro grande personaggio dei racconti per i più piccoli, ovvero Peter Pan.

Stando a quanto riportato, Frake-Waterfield sarebbe a lavoro a un film dal titolo Peter Pan: Neverland Nightmare, sconosciuti però gli altri dettagli del film.

approfondimento Peter Pan e Wendy, foto dal set: Jude Law è Capitan Uncino Nel frattempo il regista starebbe anche pensando a un sequel di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.

approfondimento Peter Pan, al via le riprese del film live action Tra i lavori più celebri e amati dal pubblico dedicati a Peter Pan, troviamo sicuramente il film d’animazione Le avventure di Peter Pan del 1953 e Hook - Capitan Uncino diretto da Steven Spielberg e candidato in ben cinque categorie agli Academy Awards: Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior trucco, Migliori effetti speciali, Miglior canzone.