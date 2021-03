Peter Pan, al via le riprese del film live action

Uno dei romanzi più amati e affascinanti al mondo, Peter Pan sta per conquistare nuovamente gli spettatori in ogni angolo del pianeta con la storia che da oltre un secolo accompagna bambini e adulti; infatti, la prima rappresentazione teatrale del romanzo Peter e Wendy dello scrittore britannico J. M. Barrie risale al 1904.

Peter Pan, il regista

approfondimento

Mulan, le differenze tra il film d'animazione e il live-action

Come riportato dall’ANSA, David Lowery ha mostrato grande entusiasmo per la possibilità di lavorare al film: “Peter Pan è stata a lungo una delle mie storie preferite, in parte perché sono sempre stato restio a crescere, ma anche per l'emozione, l'avventura e l'immaginazione che rendono sempre così attuale il racconto originale di J.M. Barrie”.

Inoltre, il regista ha annunciato: “Sono entusiasta di avere l'opportunità di ridefinire i suoi personaggi iconici per una nuova generazione e sono ancora più felice di poterlo fare con un cast e una troupe così sensazionali"

Per quanto riguarda la data di uscita, al momento la distribuzione è fissata per il 2022.