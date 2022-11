I migliori film in streaming e al cinema di novembre 2022

1/21 @Picomedia

Il mammone: dal 7 novembre su Sky. Aldo ha 35 anni e l’indipendenza economica frutto di una brillante carriera accademica, ma vive ancora a casa con i genitori Piero e Anna. Quando i due realizzano che non lo sopportano più in casa, inizia una vera e propria guerra fredda per far emancipare Aldo, il quale non si arrende facilmente

Il Mammone, il trailer del film. Dal 7 novembre in esclusiva su Sky e NOW