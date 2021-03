The Lost City Of D, Daniel Radcliffe nel cast

L’attore britannico , classe 1989 , si aggiunge al cast della pellicola con protagonista Sandra Bullock ( FOTO ). La notizia è stata lanciata in esclusiva dal magazine Deadline che ha rivelato anche alcune anticipazioni su The Lost City Of D .

Sandra Bullock sarà la protagonista del film The Lost City of D

The Lost City of D, la trama

The Lost City of D si concentrerà sul rapporto tra una solitaria scrittrice di romanzi, interpretata da Sandra Bullock, classe 1964, rimasta intrappolata in un tour per la promozione del suo libro e il modello della cover, il cui ruolo sarà ricoperto da Channing Tatum (FOTO).

Un tentativo di rapina coinvolgerà i due protagonisti in avventure inaspettate che mostreranno alla scrittrice come la vita possa esser più strana e romantica di qualunque storia raccontata all'interno di un libro.

Non ci sono notizie per quanto riguarda location, riprese e possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.