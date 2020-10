Sandra Bullock sarà la protagonista del film The Lost City of D

Secondo le rivelazioni di Deadline e Variety, Sandra Bullock sarebbe la protagonista del film The Lost City of D

Se la presenza l’attrice , classe 1964 , sembrerebbe essere ormai quasi certa, il nome del coprotagonista è ancora ignoto, ma sempre secondo quanto riportato dai magazine, Ryan Reynolds potrebbe essere in pole position per affiancare Sandra Bullock.

Una scrittrice viene a sapere che una città di sua finzione in realtà esiste veramente decidendo così di imbarcarsi in un viaggio, questa la trama della pellicola che vedrebbe Sandra Bullock nel ruolo di protagonista e producer; infatti, l’attrice sarebbe pronta a prendere parte al film anche con la sua azienda Fortis Films.

Sandra Bullock: il successo

Sandra Annette Bullock, questo il nome all’anagrafe, è uno dei volti più celebri e amati del mondo dorato di Hollywood, infatti nel corso degli anni l’attrice ha regalato interpretazioni iconiche affermandosi come protagonista assoluta della settima arte, tra i suoi film più popolari Miss Detective, Corpi da reato e Crash - Contatto fisico, quest’ultimo vincitore come Miglior Film alla settantottesima edizione degli Academy Awards.

Non sono mancati importanti e prestigiosi riconoscimenti per Sandra Bullock, tra questi un Premio Oscar come Miglior attrice protagonista e un Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico grazie alla sua interpretazione all’interno del film The Blind Side.