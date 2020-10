Free Guy, Eroe per Gioco: ecco il trailer del film con Ryan Reynolds

Diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds, la nuova entusiasmante commedia d’azione Twentieth Century Studios Free Guy – Eroe per Gioco arriverà prossimamente nelle sale italiane

approfondimento

Ryan Reynolds vende la sua società e scrive una lettera a Blake Lively

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.