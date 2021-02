Daniel Radcliffe e il difficile rapporto con Harry Potter

L’attore si è raccontato durante una chiacchierata con Elijah Wood per “Empire” Condividi:

Non è mai semplice per gli attori e attrici che hanno avuto un successo internazionale da bambini fare i conti con il proprio passato. Riuscire a lasciarsi alle spalle un dato personaggio, facendosi apprezzare dal pubblico per i propri nuovi progetti è una vera impresa. È il caso di Daniel Radcliffe, che per il mondo interno sarà sempre Harry Potter.

approfondimento Harry Potter, ieri e oggi: com’è cambiato il cast L’attore ha avuto modo di cimentarsi in una conversazione con Elijah Wood per “Empire”. Anche questi vanta un ruolo internazionalmente riconosciuto, che ha di fatto segnato la sua carriera. Si tratta di Frodo de “Il Signore degli Anelli”. Radcliffe ha svelato quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti del personaggio, del franchise delle pellicole realizzate. In un certo qual modo ha preso le distanze da quelle produzioni, ora che è un interprete ben diverso (non fosse altro che per l’esperienza accumulata negli anni): “Credo sia davvero difficile, per me, separare il mio rapporto con Harry e quello con i film nel loro insieme. Sono enormemente grato per quell’esperienza. Mi ha mostrato cosa voglio fare nella mia vita. Riuscire a capirlo a quell’età è una fortuna. Sono però profondamente imbarazzato per gran parte della mia recitazione. È qualcosa di ovvio, credo. È un po’ come guardarsi indietro, ai tempi dell’adolescenze”.