The Lost City Of D: Channing Tatum in trattativa

Secondo quanto riferito in esclusiva da Variety, l’attore potrebbe entrar a far parte del cast della nuova pellicola di Sandra Bullock

La trattativa per coinvolgere Channing Tatum all’interno della nuova pellicola con protagonista Sandra Bullock sembrerebbe essere giunta allo stadio finale, questo quanto riportato in esclusiva da Variety .

Al momento Channing Matthew Tatum , questo il nome all’anagrafe, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

The Lost City of D: la trama

Per quanto riguarda la produzione e la trama, sempre secondo quanto riportato da Variety, la regia sarebbe affidata ad Adam and Aaron Nee, mentre la storia verterebbe su un’autrice, interpretata da Sandra Bullock (FOTO), costretta a fare un tour per la presentazione del libro insieme al modello della copertina, ruolo che potrebbe proprio essere affidato a Channing Tatum, ma un tentativo di rapina li coinvolgerebbe in un’avventura inaspettata mostrando quanto la vita possa essere più strana e romantica di qualsiasi pagina scritta.