I fratelli Tito e Paco, cresciuti a Milano, hanno un sogno in comune: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica. Paco è un performer nato, Tito sa scrivere come nessun altro e i fratelli sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame. In un’emozionante storia lunga tre decenni, Autumn Beat, il debutto alla regia dello scrittore, autore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano, ricostruisce un profondo e commovente ritratto della seconda generazione di neri italiani. Il racconto di formazione Original italiano, interpretato dagli attori Hamed Seydou e Abby 6ix e con la partecipazione straordinaria di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana come Guè , Ernia e Sfera Ebbasta , sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi il 10 novembre , visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

UN ARTISTA POLIEDRICO

approfondimento

The Boys 4, svelati i look di Supes Firecracker and Sister Sage

Antonio Dikele Distefano, nato nel 1992 da genitori angolani emigrati in Italia, è scrittore, autore, sceneggiatore e, ora, anche regista. Nel 2014 ha pubblicato con Mondadori il suo primo romanzo, Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?, subito diventato un bestseller. Dopo essersi trasferito a Milano, dove è entrato in contatto con diversi esponenti della scena hip-hop italiana, nel 2015 ha dato vita al progetto Sto, una delle realtà musicali più importanti nel rap italiano. Nato come marchio per una linea di abbigliamento urban, dopo appena un anno Sto si è trasformato in Sto Records, etichetta discografica che si occupa a 360 gradi della crescita e della comunicazione degli artisti in roster. Dikele ha anche fondato Sto Magazine, la prima rivista con declinazione social su Instagram e YouTube presto diventata una piattaforma multimediale di riferimento per l’industria del rap italiano. In parallelo, Dikele ha proseguito la carriera di scrittore nella scuderia di Mondadori con i romanzi Prima o poi ci abbracceremo (2016), Chi sta male non lo dice (2017) e Non ho mai avuto la mia età (2018), vincitore del Premio Fiesole. Alla fine dello stesso anno Dikele ha poi terminato l’esperienza in Sto Records mantenendo però la titolarità del magazine, che è diventato Esse Magazine, la rivista nata per creare spazi inediti di approfondimento sulla musica e sulla cultura che conta quasi 600 mila followers su Instagram e oltre 360 mila iscritti al canale YouTube. La nuova realtà editoriale è diventata presto una fucina di content creators che negli anni ha realizzato anche documentari auto-prodotti, branded content di successo ed eventi vari. In contemporanea, Dikele ha anche proseguito il suo lavoro nella discografia diventando consulente di Jive Italia, divisione italiana della storica etichetta statunitense Jive, e di tanti artisti per lo sviluppo dei loro progetti musicali. Nel 2020 Dikele ha debuttato anche su LaF con il viaggio lungo sei puntate di Quello che è – Nuove storie italiane, in cui ha raccontato senza stereotipi l’Italia multiculturale di oggi attraverso la voce di personaggi famosi e persone comuni. Dikele ha presentato piccole e grandi storie inedite accomunate da un tema centrale diverso in ogni puntata. Tra musica, cucina, sogni, senso di comunità e sport, al fianco di Dikele si sono alternati personaggi come Elodie, lo chef Misha Sukyas, il rugbista Maxime Mbanda e l’attore Mehdi Meskar. Nel 2021 è uscita ZERO, la serie italiana originale di Netflix ideata e scritta da Dikele e liberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età, che rappresenta la prima serie tv italiana realizzata con un cast composto da giovani talenti italiani di prima e seconda generazione. Ora, con Prime Video, Dikele ha siglato un accordo di collaborazione. Nel frattempo, l’ultima opera Autumn Beat si unirà alle migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo della piattaforma di Amazon, come The Ferragnez – La serie, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo e LOL: Chi ride è fuori.