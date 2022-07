Creed III, il film con Michael B. Jordan slitta al 2023

Non sarà più l’ormai prossimo 23 novembre 2022, il giorno di uscita nelle sale italiane e di tutto il mondo di Creed III , il terzo capitolo del celebre spin-off di Rocky Balboa dedicato alla storia del lottatore Adonis Johnson , interpretato da Michael B. Jordan e di Rocky Balboa con il celebre volto di Sylvester Stallone. Il tour di proiezione del film nelle sale è slittato ora al 2023 , con l’uscita ufficiale fissata per il 3 marzo . La pellicola, che ha visto la sua produzione iniziare nei primi mesi del 2022, sarebbe stata ultimata alcune settimane fa, intorno a metà anno e vede per la prima volta Michael B. Jordan non solo nei panni del protagonista, ma anche nella sua prima volta dietro la cinepresa. La sceneggiatura è invece scritta da Keenan Coogler e Zach Baylin, basandosi su una storia di Ryan Coogler, che ha diretto l'originale Creed. Creed III arriverà nelle sale con la primavera del 2023, dopo il successo di Creed - Nato per combattere, uscito nel 2015 e del sequel Creed II, del 2018. Creed III sarà peraltro il primo film della Rocky saga senza neppure un cameo di Sylvester Stallone nei panni del suo Rocky Balboa.

Creed III: attori confermati e trama

Per la prima volta orfani, sul grande schermo, del loro amato Sylvester Stallone, i fan di Creed e dell’intera Rocky saga potranno comunque rivedere in Creed III molti dei personaggi più amati del franchise. Come già annunciato, Michael B. Jordan vestirà nuovamente i panni del protagonista Adonis Creed. Affianco a lui Tessa Thompson che riprenderà il ruolo di Bianca Taylor, fidanzata di Donnie. Ci sarà nuovamente anche Phylicia Rashad che sarà Mary Anne Creed. Sul fronte new entry, si unisce invece al cast di Creed III, Jonathan Majors che impersonerà Anderson Dame, un apparente antagonista di Adonis. Per quanto riguarda invece la trama di Creed III, nonostante non sia ancora stata resa nota in via ufficiale, sappiamo che la sinossi del film si concentrerà sulla presentazione e vita di Ivan Drago e della sua famiglia. Schiere di fan affezionati o meno, che si riverseranno in sala, Creed III in arrivo il 3 marzo 2023 si troverà, causa posticipo, duramente a fare i conti con l’uscita di un’altra tra le pellicole più attese della prossima annata. Stiamo parlando di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.