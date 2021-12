Rocky, possibile spin-off su Ivan Drago: parla Dolph Lundgren

Dopo la director’s cut di Sylvester Stallone potrebbe esserci spazio per uno sguardo approfondito sulla vita di Ivan Drago? Qualcosa era stato mostrato in Creed II e il pubblico aveva apprezzato

L’ultima volta che si è visto Lundgren prendere parte alla saga è stato in Creed II , spin-off dedicato al figlio di Apollo Creed, Adonis, interpretato da Michael B. Jordan. Questi si era ritrovato sul ring con Viktor Drago, pronto a riportare in auge il nome della sua famiglia dopo la clamorosa sconfitta di suo padre contro Rocky Balboa. Gettare luce sul presente difficile di padre e figlio in Russia è stata una mossa vincente. Il pubblico vorrebbe saperne di più.

Ma chi era Ivan Drago?

approfondimento

Ivan Drago era l’antagonista principale nel film Rocky IV del 1985, scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Il personaggio compare anche in alcuni spezzoni di archivio in Rocky V e Rocky Balboa.

Nel film il pugile russo uccise Apollo Creed. Questo episodio portò al celebre incontro tra Drago e Rocky. Curioso è il fatto che durante le riprese del film lo scontro tra Stallone e Lundgren sia stato abbastanza reale, tanto da mandare in ospedale Stallone, che successivamente commentò così l’accaduto: “Quando nel primo round mi ha mandato al tappeto era tutto vero. Mi ha polverizzato, e non l’ho notato subito, ma durante la notte il cuore mi si è gonfiato. Aveva contuso il mio pericardio, che è un qualcosa che succede quando il cuore colpisce il petto. Un po’ come quando durante un incidente stradale il petto colpisce il volante. La pressione del cuore mi era salita a 260, e mi hanno detto che stavo per morire”.