Rocky IV, la celebre pellicola del 1985 con Sylvester Stallone torna in una nuova versione restaurata e con un nuovo montaggio con scene inedite e un documentario disponibile su YouTube

approfondimento

Un'occasione imperdibile per “dare nuova vita” al film cult del cinema contemporaneo. Tutti i fan del celebre pugile potranno conoscere quanti più dettagli possibile sull'iconica sfida tra Rocky e Ivan Drago. Finalmente il documentario è presente in una versione di ben 93 minuti, che può essere guardato liberamente su YouTube.

Rocky IV, cosa contiene la director’s cut?

Buona parte dei contenuti di questa nuova edizione del film riguarda diversi dietro le quinte sapientemente testimoniati da John Herzfeld, che mostra al pubblico il processo di restauro e rimontaggio della pellicola.

Oltretutto sono presenti anche svariati commenti di Sylvester Stallone, che ripercorre la sua carriera di attore e il percorso che ha portato Rocky a diventare un fenomeno generazionale.

Tra le grandi novità anche ben 40 minuti di scene inedite e mai viste prima, che sono state rimontate all’interno del film. La pellicola, solo per la notte dell’11 novembre, verrà riproposta nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, mentre dal 12 arriverà nella versione home video.

Inizialmente la Director’s Cut di Rocky IV sarebbe dovuta uscire nel 2020, in occasione dei 35 anni del film. Purtroppo, però, l’emergenza sanitaria in corso (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e lo stop per tutto il settore del cinema e affini ha portato Sylvester Stallone a ripensare tutta l’operazione, facendo slittare l’uscita della nuova versione.