Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 11 novembre. LIVE

(

BOLLETTINO

-

MAPPE

-

GRAFICHE

).

Il ministro Speranza annuncia dal 1 dicembre la terza dose di vaccino "anche per chi ha tra 40 a 60 anni" e chiederà l'obbligo del 'booster' per i sanitari. Il governo valuterà se modificare la validità del Green pass "se emergeranno nuovi dati". Fiducia al Senato sul decreto che estende il pass ai luoghi di lavoro. Nelle ultime 24 ore 7.891 positivi e 60 morti, in crescita i ricoverati. Tasso di positività all'1,6%, quasi raddoppiato da ieri. Picco di casi nel Nord Est, in Veneto mille in un giornoIl governo ha inviato a questori e prefetti la circolare con le nuove regole sui cortei: alcune aree urbane sensibili potranno essere oggetto di temporanea interdizione. Il ministro Lamorgese chiarisce: "Si può manifestare, ma rispettando i diritti di ognuno”. Per il governatore del Friuli Venezia-Giulia, Fedriga, il cluster nella Regione "è colpa delle manifestazioni". Per i no-pass triestini è da addebitare invece ai tagli alla sanità e al sovraffollamento di classi e trasporti. Nuovo record di contagi in Germania: 40mila casi e 236 morti in 24 ore.