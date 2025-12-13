Firenze, trovato un cadavere in un baule di un'abitazione

Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani che, attivati da una segnalazione, hanno rinvenuto la salma nella casa in cui la vittima viveva insieme all'anziana madre, trovata in stato di denutrizione, e ai fratelli. Al momento sono ancora ignote le cause del decesso ma, secondo i primi accertamenti, sarebbero esclusi atti violenti
Il corpo di un uomo di 32 anni è stato ritrovato in un baule in un'abitazione a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani che, attivati da una segnalazione, hanno rinvenuto la salma nella casa in cui l'uomo viveva insieme all'anziana madre e ai fratelli. Al momento sono ancora ignote le cause del decesso ma, secondo i primi accertamenti, sarebbero esclusi atti violenti. Nell'abitazione è giunto il pm di turno in procura a Firenze, che ascolterà i familiari, l'anziana madre - trovata in stato di denutrizione - e i due fratelli, tra i 30 e i 40 anni.
Il ritrovamento a Sant'Angelo a Lecore
Le condizioni del cadavere farebbero risalire la morte a molto tempo prima del ritrovamento. I vigili urbani avevano effettuato un primo intervento la sera del 12 dicembre a seguito di una segnalazione. Durante la prima ispezione non era emerso nulla. Il baule è stato poi rinvenuto durante la seconda ispezione. Rinvenuta in gravi condizioni di salute, l'anziana donna è stata ricoverata in ospedale mentre i figli sono stati accompagnati negli uffici della polizia locale di Campi.