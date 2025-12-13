Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Firenze, trovato un cadavere in un baule di un'abitazione a Sant'Angelo a Lecore

Cronaca
©Ansa

Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani che, attivati da una segnalazione, hanno rinvenuto la salma nella casa in cui la vittima viveva insieme all'anziana madre, trovata in stato di denutrizione, e ai fratelli. Al momento sono ancora ignote le cause del decesso ma, secondo i primi accertamenti, sarebbero esclusi atti violenti

ascolta articolo

Il corpo di un uomo di 32 anni è stato ritrovato in un baule in un'abitazione a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani che, attivati da una segnalazione, hanno rinvenuto la salma nella casa in cui l'uomo viveva insieme all'anziana madre e ai fratelli. Al momento sono ancora ignote le cause del decesso ma, secondo i primi accertamenti, sarebbero esclusi atti violenti. Nell'abitazione è giunto il pm di turno in procura a Firenze, che ascolterà i familiari, l'anziana madre - trovata in stato di denutrizione - e i due fratelli, tra i 30 e i 40 anni. 

Il ritrovamento a Sant'Angelo a Lecore

Le condizioni del cadavere farebbero risalire la morte a molto tempo prima del ritrovamento. I vigili urbani avevano effettuato un primo intervento la sera del 12 dicembre a seguito di una segnalazione. Durante la prima ispezione non era emerso nulla. Il baule è stato poi rinvenuto durante la seconda ispezione. Rinvenuta in gravi condizioni di salute, l'anziana donna è stata ricoverata in ospedale mentre i figli sono stati accompagnati negli uffici della polizia locale di Campi. 

Vedi anche

Cadavere bimbo otto anni trovato in casa nel Salento

Cronaca: Ultime notizie

Firenze, trovato un cadavere in un baule di un'abitazione

Cronaca

Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani che, attivati da una...

Milano, treno d'epoca per dire addio a stazione Porta Genova. FOTO

Cronaca

Un treno d’epoca composto da carrozze degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50,...

8 foto

Barcone di migranti si rovescia al largo di Malta, un morto e 61 salvi

Cronaca

Una imbarcazione partita dalla Libia con a bordo decine di migranti si è capovolta al largo delle...

Venezia, arrestati dalla Polizia quattro narcotrafficanti

Cronaca

Gli arrestati di origine nigeriana facevano parte di un’associazione criminale trasnazionale con...

Foggia, agricoltore incensurato ucciso a fucilate: indagini in corso

Cronaca

Il corpo del 49enne, raggiunto da almeno quattro colpi di fucile, era all'esterno della sua auto,...

Cronaca: i più letti