Firenze, trovato un cadavere in un baule di un'abitazione

Il corpo di un uomo di 32 anni è stato ritrovato in un baule in un'abitazione a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani che, attivati da una segnalazione, hanno rinvenuto la salma nella casa in cui l'uomo viveva insieme all'anziana madre e ai fratelli. Al momento sono ancora ignote le cause del decesso ma, secondo i primi accertamenti, sarebbero esclusi atti violenti. Nell'abitazione è giunto il pm di turno in procura a Firenze, che ascolterà i familiari, l'anziana madre - trovata in stato di denutrizione - e i due fratelli, tra i 30 e i 40 anni.