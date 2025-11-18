Cadavere bimbo otto anni trovato in casa nel Salento

Una drammatica vicenda ha sconvolto il Salento: i carabinieri e la capitaneria di porto hanno rinvenuto i corpi senza vita di un bambino di otto anni e della madre, 35 anni. Il piccolo è stato trovato in casa, con evidenti segni di violenza compatibili con un’arma da taglio. La madre, invece, era stata recuperata in mare nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera, dopo che un sub aveva segnalato il ritrovamento al largo di Torre dell’Orso.

Cosa sappiamo

La donna era stata dichiarata scomparsa dal marito il pomeriggio del 18 novembre; i due erano separati. Dopo il rinvenimento del corpo da parte del sub, la capitaneria di porto ha provveduto al recupero. La Procura di Lecce e la Prefettura sono state informate per le verifiche sul registro delle persone scomparse, e il cadavere della donna è stato trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per ulteriori accertamenti. Dopo il riconoscimento della madre, le ricerche del bambino si sono concentrate sull’abitazione, dove i carabinieri lo hanno trovato morto. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio-suicidio: la madre potrebbe aver tolto la vita al figlio prima di togliersi la vita. Negli ultimi mesi, la 35enne avrebbe manifestato fragilità emotive. "Una tragedia, siamo sgomenti e attoniti", ha commentato il sindaco di Calimera, Gianluca Tommasi.