Barcone di migranti si rovescia al largo di Malta, un morto e 61 salvi

Una imbarcazione partita dalla Libia con a bordo decine di migranti si è capovolta al largo delle coste maltesi. Il bilancio è di un morto e almeno 61 sopravvissuti. Trasferiti a Malta, alcuni di loro sono ricoverati in ospedale. Il barcone era diretto in Italia, all'isola di Lampedusa ascolta articolo

Un migrante morto e 61 tratti in salvo, di cui sei ricoverati in ospedale. Questo è il bilancio dell'operazione delle forze armate di Malta (Afm) intervenute con un elicottero e mezzi navali per rispondere alla richiesta di soccorso lanciata da un pescatore locale che aveva scorto un barcone rovesciato al largo della costa maltese. A bordo, tutti uomini. Alcuni di loro sono stati issati sull'elicottero e portati in ospedale ma uno di loro non ce l'ha fatta. Gli altri sono stati portati a riva con imbarcazioni dell'Afm.

Una persona è morta per ipotermia Secondo quanto scrive il Times of Malta, sei ricoverati in ospedale erano in condizioni di ipotermia. Due uomini sono stati trovati in condizioni critiche, e uno di loro è morto in ospedale. Dei 61 sopravvissuti, 59 sono bengalesi e due egiziani, tutti soccorsi dalla Marina maltese pochi minuti dopo che un pescatore li aveva avvisati dell'incidente. Il naufragio sarebbe avvenuto ieri mattina.Il gruppo sperava di raggiungere Lampedusa.

I migranti sbarcati sul molo di Bugibba, a nord di Malta Il centro di coordinamento dei soccorsi di Malta "ha ricevuto la segnalazione di un'imbarcazione con migranti irregolari in difficoltà al largo della costa maltese, con informazioni che indicavano anche la presenza di diverse persone in acqua". I migranti soccorsi sono stati sbarcati, avvolti in coperte bianche, al molo della località turistica di Bugibba, nel nord dell'isola principale.





