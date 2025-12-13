Barcone di migranti si rovescia al largo di Malta, un morto e 61 salvi

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Barcone di migranti si rovescia al largo di Malta, un morto e 61 salvati

Cronaca
Reuters

Una imbarcazione partita dalla Libia con a bordo decine di migranti si è capovolta al largo delle coste maltesi. Il bilancio è di un morto e almeno 61 sopravvissuti. Trasferiti a Malta, alcuni di loro sono ricoverati in ospedale. Il barcone era diretto in Italia, all'isola di Lampedusa

ascolta articolo

Un migrante morto e 61 tratti in salvo, di cui sei ricoverati in ospedale. Questo è il bilancio dell'operazione delle forze armate di Malta (Afm) intervenute con un elicottero e mezzi navali per rispondere alla richiesta di soccorso lanciata da un pescatore locale che aveva scorto un barcone rovesciato al largo della costa maltese. A bordo, tutti uomini. Alcuni di loro sono stati issati sull'elicottero e portati in ospedale ma uno di loro non ce l'ha fatta. Gli altri sono stati portati a riva con imbarcazioni dell'Afm.

Reuters

 

Una persona è morta per ipotermia

Secondo quanto scrive il Times of Malta, sei ricoverati in ospedale erano in condizioni di ipotermia. Due uomini sono stati trovati in condizioni critiche, e uno di loro è morto in ospedale. Dei 61 sopravvissuti, 59 sono bengalesi e due egiziani, tutti soccorsi dalla Marina maltese pochi minuti dopo che un pescatore li aveva avvisati dell'incidente. Il naufragio sarebbe avvenuto ieri mattina.Il gruppo sperava di raggiungere Lampedusa. 

Reuters

I migranti sbarcati sul molo di Bugibba, a nord di Malta

Il centro di coordinamento dei soccorsi di Malta "ha ricevuto la segnalazione di un'imbarcazione con migranti irregolari in difficoltà al largo della costa maltese, con informazioni che indicavano anche la presenza di diverse persone in acqua". I migranti soccorsi sono stati sbarcati, avvolti in coperte bianche, al molo della località turistica di Bugibba, nel nord dell'isola principale.

Reuters

Il barcone era diretto a Lampedusa

Si tratta del primo sbarco consistente di migranti irregolari a Malta dal 2020, grazie agli effetti di un patto "segreto" del governo della Valletta con le autorità libiche. Dagli oltre 2.200 arrivi di quell'anno, si è scesi ai soli 238 del 2024. Nel frattempo, i dati pubblicati all'inizio di quest'anno mostrano che le intercettazioni da parte delle milizie libiche sono aumentate di un sorprendente 230% nello stesso periodo. Nel 2025 Malta si erano registrati 185 arrivi sul totale di 136.000 migranti sulle rotte del Mediterraneo secondo i dati forniti dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, di cui quasi 64mila in Italia e quasi 44mila in Grecia.

Cronaca: Ultime notizie

Barcone di migranti si rovescia al largo di Malta, un morto e 61 salvi

Cronaca

Una imbarcazione partita dalla Libia con a bordo decine di migranti si è capovolta al largo delle...

Venezia, arrestati dalla Polizia quattro narcotrafficanti

Cronaca

Gli arrestati di origine nigeriana facevano parte di un’associazione criminale trasnazionale con...

Foggia, agricoltore incensurato ucciso a fucilate: indagini in corso

Cronaca

Il corpo del 49enne, raggiunto da almeno quattro colpi di fucile, era all'esterno della sua auto,...

Preziosi per oltre 2 milioni confiscati a finto promotore finanziario

Cronaca

Al presunto promotore finanziario abusivo sono stati confiscati più di 4mila preziosi tra cui 63...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

La situazione internazionale, con le tensioni tra Europa e Russia, domina le prime pagine dei...

16 foto

Cronaca: i più letti