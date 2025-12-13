Roma, polizia scopre auto radiocomandata con esplosivo in un box

A effettuare la scoperta sono stati gli agenti della polizia durante una perquisizione per droga. L'ordigno, ad alto potenziale esplosivo, era composto da una parte di un'auto giocattolo radiocomandata con motorino elettrico e tre artifici esplosivi. Nel box sono stati sequestrati anche droga, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione

Un'auto telecomandata trasformata in una bomba in un box. È ciò che hanno rinvenuto gli agenti della polizia nel quartiere Fidene, a Roma, durante una perquisizione per droga. L'ordigno, ad alto potenziale esplosivo e contenuto in un involucro, era composto da una parte di un'auto giocattolo radiocomandata con motorino elettrico e tre artifici esplosivi, una testina elettrica di accensione fuochi e un radiocomando a forma di piccolo volante con quattro batterie.

L'ordigno

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri che hanno messo in sicurezza la zona e disinnescato l'ordigno, poi sequestrato. Sono in corso gli accertamenti della polizia scientifica. All'interno del box sono stati sequestrati anche un trolley e una borsa di grosse dimensioni contenenti 16 kg di droga, tra hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Intanto, sono in corso le indagini per chiarire chi abbia realizzato l'ordigno e quale fosse l'obiettivo.